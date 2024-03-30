السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

هل يُعذّب الميت في قبره حال بكاء أهله عليه؟.. علي جمعة يفجر مفاجأة

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال شاب "لماذا البكاء يعذب الميت؟".

وقال "جمعة"، إن "هناك فهمًا خاطئًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سمع أحدهم النبي يقول هذا قبر رجل يعذب وأهله يبكون عليه، ففهم أنه يعذب بسبب بكاء أهله".

وأضاف "جمعة"، خلال الحلقة العشرين من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن السيدة  "عائشة كانت تقول رحم الله أبا عبدالرحمن لا أتهمه بكذب ولكن السمع يخطيء، وإنما الرسول قال هذا قبر رجل يعذب وأهله يبكون عليه، ولم يقل النبي أن الرجل يعذب بسبب بكاء أهله".

ولفت إلى أن "العلماء قالوا ولو كان النبي قال كما سمع عبدالله بن عمر، أن الرجل يعذب في القبر ببكاء أهله، سيكون المقصود أن الرجل أوصاهم باللطم وشق الجيوب عند وفاته، لهذا يعذب ببكاء أهله إن كان أوصاهم وهم أطاعوه، أما لو لم يفعل، فإن عذاب الرجل كان لسبب آخر غير بكاء أهله".

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