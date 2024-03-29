الجمعة 29 مارس 2024
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علي جمعة: الشيطان مخلوق لمصلحة البشر

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال طفل لماذا ترك الله سبحانه وتعالى الشيطان، يوسوس للإنسان.

وقال علي جمعة، خلال الحلقة التاسعة عشرة من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى: " الشيطان يوسوس ويجري، لكن العبرة في الإنسان، لماذا يطاوع الشيطان؟ والشيطان ليس له على الإنسان سلطان، وإنما النفس أمارة بالسوء حتى لو لم يوجد شيطان".

وأضاف: "ربنا عطاك فرصة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيبتعد عنك الشيطان، لكن القضية فيك أنت، عايز تطيع ربنا، ولا متطعش ربنا، ربنا خلق الشيطان ليعطي الإنسان فرصة، تتنبه إنه خطأ، فتستعيذ، ويعطيك فرصة".

وختم: "الإنسان في الحقيقة سلطان نفسه، الشيطان لمصلحتنا، لينبهنا إن الحاجة غلط".

 

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