شيخ الأزهر: شكر الطبيب لله يكون بعلاجه الفقراء

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الشكر لله لا يكون بترديد لفظ الشكر، وإنما يكون بالعمل والعطاء من نفس جنس النعم التي أنعم الله علينا بها.

وأضاف خلال الحلقة الخامسة عشرة من برنامج "الإمام الطيب": "لو شكرت الله باللفظ 100 مرة، والمال كما هو، ليس شكرًا، وإلا الشكر هينقلب إلى لفظ سهل، لا يؤثر عليه الثواب".

وأردف: "الطبيب الذي أوتي علم الطب، يجب أن يكون شكره من جنس النعمة، وأن يعالج الفقراء ويهتم بهم، اهتمامه بابنه المريض، لكن ما يحدث الآن لا يوجد شكر لا بركة في الفلوس ولا الفيلل، الأمور كلها يهيأ له كأنه ما عاش النعم".

وأردف: "القوي يعين ضعيفا، ومن أنعم الله عليه بالصحة، عليه أن يعين مريضًا".

وشدد على ضرورة أن يشكر الإنسان الناس، مؤكدا أن شكره للناس ليس نفاقا، شكر العبد للعبد مطلوب شرعًا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لم يشكر الناس.