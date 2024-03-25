الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عميد سابق بالأزهر: النبى أمر بستر الزانى بينما الناس يقذفون الفتيات بالظن

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

وجه الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، نصيحة للناس للتعامل مع العصاة، وفقًا للمنهج القرآني.

وقال، خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، إن القرآن دائمًا يضع للعصاة باب الأمل، وعندما تجد إنسانا عاصيا ونادم لا تزيد من ألمه، وإنما ذكره هنا برحمة ربنا ومغفرته.

وأردف: "نذكر الإنسان بالعقاب الشديد عندما يعصي الله وهو مستكبر غير مبال".

وحذر من قضية اجتماعية خطيرة، كثير من الناس يرفضون توبة الإنسان، يقولون يعني بعد كل هذه المعاصي والعمر يتوب! وجاي يدخل الجامع! نعم يتوب، الحديث يقول ولو كانت ذنوبك تبلغ عنان السماء، ورحمة ربنا أكبر من ذنوب البشر كلها.

رفض المجتمع توبة إنسان جهل بالقرآن

وأكد أن رفض المجتمع توبة إنسان، هو جهل بالقرآن، مردفًا: "بعض الدعاة يعبرون عن شخصيتهم في الدعوة، ويكون إنسان طبيعته فيها قسوة وشدة، فتجده في الوعظ عنيفا جدا، وإذا وجد منك معصية يفعل معك الأفاعيل، وهذا ليس منهج القرآن، وإنما تعبير عن مزاج عصبي، تعبير عن قلب قاس، والقلب القاسي صعب يخرج منه الرحمة أو الرفق أو اللين".

وأردف: "لما بسمع هذه الحناجر تتكلم بهذه الطريقة أعرف أن هذا الرجل يعبر عن نفسيته، لكن لو توجهت لداعية لين هين، رقيق المشاعر، رقيق القلب، تجده يعالج نفس القضية علاجًا آخر".

وأشار إلى أن الجماعات تهتم بأمور غير جوهرية، مردفًا: "يدخلك جهنم من أجل أن ثوبك ليس قصيرا، أو أنك غير ملتح، أو لأنه فاتتك الصلاة في المسجد، وهذه الأمور خطورتها تكمن في تحويل الفروع إلى أصول".

وذكر أن شخصا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال له فلان زنا، النبي غضب وقال له هلا سترته بطرف ثوبك، أما ما نفعله الآن هو تحول الظن والتخمين إلى واقع، عندما نرى فتاة عائدة للمنزل في وقت متأخر، سواء لظروف عمل أو ظروف عائلية، ترمي عليها تهم وكلام قد يصل إلى القذف وتعاقب عليه في الشريعة وتعاقب عليه في الآخرة بمجرد الظن.

وتابع: "لما إنسان شاف آخر يزني، النبي طلب يستره، والنهاردة الناس تخوض في الأعراض لمجرد الظن، القضايا تحتاج إلى فقه الدعوة، النصوص قدامنا والمادة الخام قدامنا، كيف نُفعّلها، ونوجه الناس بها".

 

اقرأ أيضًا: 

أبو عاصي يوضح لـ"أبواب القرآن" منهج القرآن في التعامل مع العصاة ومرتكبي الكبائر

أزهرى لـ"أبواب القرآن": سيدنا آدم قد لا يكون أول إنسان على الأرض

سالم أبو عاصي أبواب القرآن تفسير جديد للقرآن العصاة الكبائر عقوبة مرتكب الكبائر

مواد متعلقة

بعد هجوم موسكو الدامى.. أحمد موسى منفعلًا: هل نفذ داعش عمليات فى إسرائيل؟

خدم بالجيش الأوكرانى.. تسريب صورة لأحد منفذى هجوم موسكو الإرهابى

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن منفذى الهجوم الإرهابى فى روسيا

باب رزق| قصة زوج وزوجة يرسمان لوحات فنية على الخزف

صبرى فواز عن انتقاده لمحمد صبحى: "الفن مش بابا وماما"

صبرى فواز يسخر من تقديم دور بدون تلامس: "يدعون إلى فن جديد"

صبرى فواز: الفن مش بيت يربى ولا مسجد يوعظ وهدفه الأساسى "المتعة"

صبرى فواز: "رفضت دور أجرى فيه شوال دولارات بسبب القناة المنتجة" (فيديو)

الأكثر قراءة

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15.. محاولة للحصول على شحنة ثانية من السمك

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟