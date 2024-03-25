الإثنين 25 مارس 2024
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شيخ الأزهر: لو كفر إنسان لـ70 عامًا وأسلم لحظة واحدة فهو فى الجنة

أحمد الطيب
أحمد الطيب

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الله يجازي بالجنة، والجنة نعيمها قائم أبد الأبدين، ولا يقاس ولا يقدر.

وأضاف الطيب خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج "الإمام الطيب": "لنفرض أن العبد ملأ حياته كلها حسنات لفترة 100 سنة، فهذا لا يقاس بنعيم مقيم لأبد الأبدين، لا توجد نسبة بينهم على الإطلاق".

وأردف: "وكذلك لو أن إنسانا كان كافرا بالله ونعمه لمدة 70 عاما ثم أسلم لحظة واحدة قبل موته، فهو بالجنة، الله تعالى يجازيه بالجنة والنعيم المقيم على لحظة واحدة،  وهذا هو الشكر الإلهي للعباد الجزاء بالكثير على القليل". 

ولفت إلى أن الله تعالى كريم كرم لا حدود له ولا يستوعبه عقل الإنسان من سعته ومن فرط إكرامه لعبده، ومن ذلك قوله، "من جاء بالحسنة فله خير منها"، وقوله: "من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة"، فوصف الله تعالى بالشكر في هذه الآية معناه الجزاء الكثير على العمل القليل، مضيفًا أن العبد مهما فعل من حسنات، فإنها لا تساوي شيئًا أمام النعيم المقيم الذي يجازيه الله تعالى به، فلا نسبة بينهما على الإطلاق، لأن هذا محدود وهذا لا محدود، ولا تستطيع أن تنسب المحدود إلى اللا محدود.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر برنامج الإمام الطيب والجنة

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