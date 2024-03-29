"تحولت لتجارة".. عميد سابق بالأزهر يفجر مفاجأة عن إخراج كتب السنة

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن بعض المشتغلين بالسنة من الناحية التجارية، قد يجدون مخطوطة فيها 10 أحاديث، يخرجون عليها ما بين 5 لـ6 مجلدات في السنة، وقد تكون هذه الأحاديث من حيث القرآن لا تثبت صحتها.

وأضاف، خلال "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "المسألة تحولت لتجارة، وأكثر التحقيقات الآن للكتب هي تحقيقات تجارية، ليس لدينا الآن محققين بقيمة عبدالسلام هارون ولا محمود شاكر ولا أحمد شاكر ولا أبو الفضل إبراهيم ولا سيد صقر، كانوا قمما في التحقيق وإخراج النص إخراجا دقيقا".

ولفت إلى أن محمود شاكر وشقيقه أحمد شاكر عندما حققا في تفسير الطبري، وعملا منه 16 جزءا في روايات كثيرة جدا بينا أنها روايات متهالكة وتالفة وساقطة.



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