الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة يصدم الجمهور: الشيطان ليس "نارًا" والملائكة ليست "نورًا"

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الناس تظن أن الشيطان عبارة عن نار، والملائكة عبارة عن نور، وهذا ليس صحيحًا.

وأضاف خلال الحلقة التاسعة عشرة من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن الشيطان خلق من نار، لكنه ليس نار، مثل الإنسان خلق من تراب، لكنه ليس ترابا، والملائكة خلقت من نور، لكنها ليست نورا.

 كيف يدخل الشيطان النار وهو من النار؟

وأردف في معرض إجابته عن سؤال عن كيف يدخل الشيطان النار، وهو من النار، وقال: "الشيطان ليس نارا، والإنسان ليس طينا، أنت مخلوق من تراب، هل أنت تراب؟ أم لحم ودم؟ الشيطان مخلوق من نار، فلو مات، يتحول إلى لهيب، والإنسان لو مات واتدفن يتحول إلى تراب، المادة التي صنع منها".

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