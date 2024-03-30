السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف يشعر الميت بمن يزور قبره؟ علي جمعة يجيب مستشهدا بالأقمار الصناعية

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال ولد عن كيفية شعور الميت بمن يزور قبره إذا كانت روحه صعدت للسماء.

وقال جمعة، خلال تقديم الحلقة العشرين من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، إن ربنا علمنا في الدنيا التواصل عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية، والشاشات، فما بالك بالملأ الأعلى، موضحًا أنه عندما تصعد الروح للبرزخ، فإن عالم البرزخ له قوانين مختلفة عن قوانين الأرض.

وأردف: "أنت تبقى قاعد في القاهرة، وترى ما يحدث في واشنطن عن طريق القمر الصناعي والستلايت وشاشة، ربنا علم الإنسان ما لم يعلم، كيف نسمع الصوت في الهاتف رغم بعد الأماكن؟ فيه حاجة اسمها الموجات والفوتونات، لما عرفناها بقى الموضوع سهل التصور بعد ما علمه الله للإنسان".

 

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