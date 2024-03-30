علي جمعة: لولا الموت لن تكفي موارد الأرض البشر

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الموت رحمة من الله، لأنه كلما زاد عمر الإنسان، ووصل لـ40 سنة يكون في عز قوته، ثم تبدأ قوته تنهار، ويحتاج لمن يساعده.

وأضاف خلال الحلقة العشرين من برنامج "نور الدين" المُذاع على القناة الأولى: "لو مفيش موت يعني سيدنا آدم كان يبقى عايش وعنده 100 ألف سنة، وحضرتك بتخدمه لأن ربنا أمرنا ببر الوالدين، وآدم أبوك الكبير لازم تخدمه".

وأردف: "عدد البشر اليوم 8 مليارات إنسان على الأرض، لو لم يكن هناك موت، سيكون عدد البشر أضعاف، لن تكفيهم الأرض ولا مواردها، فتصوَّر أن الإنسان لا يموت.. الحمد لله إن ربنا لم يقدره علينا، الموت رحمة ونعمة، وحب لقاء الله، مشايخنا قالوا عنه أنا منتظر لقاء الله".

وأما عن مقارنة موارد الأرض بموارد الجنة، فإن موارد الأرض محدودة لكن موارد الجنة غير محدودة، والكون يزداد اتساعًا، مردفًا: "الكون نرى منه 93 مليار سنة ضوئية، و575 مليار سنة ضوئية لا نراها، أي أننا نرى سدس الكون، وخمس أسداس الكون لم نره، ولما نقيس نجده يتسع، الترتيب الإلهي حكيم وله هدف دائمًا".

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