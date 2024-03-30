السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة: الموت ليس عدمًا وإنما انتقال من حياة إلى أخرى

على جمعة
على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الموت ليس عدمًا، وإنما انتقال من حياة إلى حياة، والله عندما خلق آدم وجعله خليفة، ونفخ فيه من روحه وأنزل النفس المدركة، أصبح آدم عبارة عن مثلث جسد وروح ونفس، وحقيقة الموت أن تخرج الروح من الجسد، وتخرج معها النفس.

وأضاف جمعة، خلال الحلقة العشرين من برنامج "نور الدين" المُذاع على القناة الأولى، أن الروح محايدة، لا توجد روح شريرة وروح طيبة، وإنما النفس هي التي تختلف، فنجد النفس أمَّارة بالسوء، ونفس مطمئنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية".

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