مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الأول من مايو 2024 في محافظات مصر خاصة مع البحث المتزايد عنهم في ظل تطبيق التوقيت الصيفي منذ أيام وتقديم كافة الفروض لساعة عن موعدها المعتاد.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في محافظة القاهرة

يعرض الدستور للقراء التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الأول من مايو 2024 في القاهرة كما يلي:

موعد أذان الفجر: 4:37 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:33 م

موعد أذان العشاء: 8:57 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:39 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 7:40 م

موعد أذان العشاء: 9:06 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:29 ص

موعد أذان الظهر: 12:48 م

موعد أذان العصر: 4:27 م

موعد أذان المغرب: 7:30 م

موعد أذان العشاء: 8:56 م

مواعيد الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:37 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:33 م

موعد أذان العشاء: 8:57 م

مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:41 ص

موعد أذان الظهر: 12:54 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:33 م

موعد أذان العشاء: 8:57 م

مواعيد الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:34 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:32 م

موعد أذان العشاء: 8:58 م

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م

موعد أذان العصر: 4:21 م

موعد أذان المغرب: 7:26 م

موعد أذان العشاء: 8:47 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:45 ص

موعد أذان الظهر: 12:45 م

موعد أذان العصر: 4:12 م

موعد أذان المغرب: 7:17 م

موعد أذان العشاء: 8:36 م

مواعيد الصلاة في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:23 ص

موعد أذان الظهر: 12:42 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:24 م

موعد أذان العشاء: 8:50 م

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