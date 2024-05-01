الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

ننشر في التقرير التالي  مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الأول من مايو 2024 في محافظات مصر  خاصة مع البحث المتزايد عنهم  في ظل تطبيق التوقيت الصيفي منذ أيام وتقديم كافة الفروض لساعة عن موعدها المعتاد.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في محافظة القاهرة

يعرض الدستور للقراء التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الأول من مايو 2024 في القاهرة كما يلي:

موعد أذان الفجر: 4:37 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م 
موعد أذان العصر: 4:29 م
موعد أذان المغرب: 7:33  م
موعد أذان العشاء: 8:57 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

 

موعد أذان الفجر: 4:39 ص
موعد أذان الظهر: 12:57  م
موعد أذان العصر: 3:36 م
موعد أذان المغرب: 7:40 م
موعد أذان العشاء: 9:06 م

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة بعد تغيير التوقيت في مصر

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:29  ص
موعد أذان الظهر: 12:48 م 
موعد أذان العصر: 4:27 م
موعد أذان المغرب: 7:30 م
موعد أذان العشاء: 8:56 م

مواعيد الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:37 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م 
موعد أذان العصر: 4:29 م
موعد أذان المغرب: 7:33  م
موعد أذان العشاء: 8:57 م

مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر:  4:41 ص
موعد أذان الظهر: 12:54  م 
موعد أذان العصر: 4:29   م
موعد أذان المغرب: 7:33 م
موعد أذان العشاء: 8:57  م

 

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مواعيد الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:34  ص
موعد أذان الظهر: 12:51 م 
موعد أذان العصر: 4:29  م
موعد أذان المغرب: 7:32 م
موعد أذان العشاء: 8:58 م

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 12:50  م 
موعد أذان العصر: 4:21  م
موعد أذان المغرب: 7:26 م
موعد أذان العشاء: 8:47  م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:45  ص
موعد أذان الظهر:  12:45 م 
موعد أذان العصر: 4:12 م
موعد أذان المغرب: 7:17 م
موعد أذان العشاء: 8:36  م

مواعيد الصلاة في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:23 ص
موعد أذان الظهر: 12:42 م
موعد أذان العصر: 4:20 م
موعد أذان المغرب: 7:24  م
موعد أذان العشاء: 8:50 م

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