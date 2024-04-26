مواعيد الصلاة بعد تغيير التوقيت في مصر، من الموضوعات التي يهتم بها قطاع كبير من الجمهور، بعد إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، حيثُ يبحث الكثيرين عن مواعيد الصلوات في جميع أنحاء الجمهورية وفقًا للتوقيتات الجديدة.

مواعيد الصلاة بعد تغيير التوقيت في مصر

ويتم تطبيق التوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أبريل الذي يوافق يوم 25-4-2024، إذ يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويكون بموجب هذا التوقيت الصيفي.

وبناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023، انطلق التوقيت الصيفي في مصر صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، حيثُ تم تعديل الساعة مساء الخميس 25 أبريل في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.

وبالتزامن مع تغيير الوقت في مصر والعمل بالتوقيت الصيفي، يتساءل الكثيرين عن مواعيد الصلاة، لضبط ساعتهم وتغيير أوقاتهم بما يتناسب مع إقامة فرائض الله- عز وجل-، وهو ما يستعرضه "الدستور" في التقرير التالي:

مواعيد الصلاة بعد تغير الساعة

- موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي: تكون في تمام الساعة4:28 صباحًا

- موعد صلاة الظهر في التوقيت الصيفي: في تمام الساعة 12:51 مساء.

- موعد صلاة العصر في التوقيت الصيفي: في تمام الساعة 4:28 مساء.

- موعد صلاة المغرب في التوقيت الصيفي: في تمام الساعة 7:36 مساء.

- موعد صلاة العشاء بعد تغير الساعة: في تمام الساعة 9:02 مساء.

تغيير التوقيت الصيفي على الهاتف

ويمكن تغيير التوقيت الصيفي في مصر يدويًا في الهاتف، كالآتي:

قم بالدخول لـ الإعدادات على هاتفك.

قم باختيار «تاريخ ووقت».

بعد ذلك، قم بإلغاء تفعيل التوقيت التلقائي.

وفي الخطوة الأخيرة تقوم بتعديل الوقت يدويًا حسب الرغبة.

تغيير التوقيت الصيفي على جهاز الكمبيوتر

ويمكن تغيير التوقيت الصيفي في مصر يدويًا لجهاز الكمبيوتر، كالآتي:

قم بالدخول إلى صفحة الإعدادات.

ثم قم باختيار «الوقت والتاريخ».

وتأكد من عدم تفعيل خيار التحديد التلقائي للوقت.

ثم قم بتعديل الوقت يدويًا.