الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أوعوا تفضحوني".. إسعاد يونس تتصل بأبناء ياسمين عبد العزيز خلال حلقة "صاحبة السعادة"

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

اتصلت الإعلامية إسعاد يونس، بابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج "صاحبة السعادة"، والمُذاع على فضائية dmc.

ووجهت لها عدد من الأسئلة عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث أكدت أنها صاحبة لها وليست أم، وأنها دائمًا ما تتبادل معها الملابس، حيث سيطرت نوبة من الضحك عليها.

كما اتصلت بسيف أبنها، وطلبت منه أن لا يفضحها مع الإعلامية إسعاد يونس، مشيرًا إلى أن ياسمين تشاركه اللعب وخاصة كرة القدم، ودائمًا ما تجلس معه لمعرفة أخباره والدراسة.

ونوّه ابن الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنه يحترمها لأنها أمه التي ساهمت في تربيته، مؤكدًا أنه يصلي ويصوم ودائمًا يكون بجانبها في كل الاوقات وأكبر داعم لها.

أوعوا تفضحوني صاحبة السعادة ياسمين عبد العزيز إسعاد يونس فضائية DMC

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