طبيب فلسطينى لـ"مساء dmc": الأحداث توالت بشكل سريع منذ السابع من أكتوبر

قال محمد أبولحية، طبيب فلسطيني، إنه تخرج من كلية الطب شهر يونيو الماضي، وبدأ العمل في مستشفيات قطاع غزة، من أجل مساعدة السكان هناك.

وأشار "أبولحية"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية dmc، أنه قرر أن يكون عام الامتياز له في قطاع غزة.

ونوّه، بأن الأحداث توالت بشكل سريع منذ السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في هذا اليوم، ورصد زيادة شديدة في عدد المصابين والشهداء.

وتابع، أنه لا مكان آمنًا في قطاع غزة، حتى المستشفيات والمساجد والكنائس لم تسلم من قصف الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن الغارات كانت سريعة.