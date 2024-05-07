الثلاثاء 07 مايو 2024
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أسامة حمدان: على الإدارة الأمريكية إثبات جديتها ومصداقيتها فى إلزام نتنياهو بالاتفاق

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن موافقتنا على مقترح الوسطاء في مصر وقطر جاءت بعد شهور من المفاوضات، وأبدينا خلال المفاوضات روحًا إيجابية ومسئولة مع الحفاظ على حقوق شعبنا.

وأشار "حمدان" إلى أن الاتفاق قطع الطريق أمام الاحتلال الذي كان يريد مرحلة واحدة يفرج فيها عن المحتجزين ثم يعود لعدوانه، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوه، القيادي في حماس أسامة حمدان، بأن الاتفاق الذي توصلنا إليه يمثل إجماعًا وطنيًا لكل قوى الفصائل الفلسطينية، ويحافظ على الشعب الفلسطيني، وموافقتنا على مقترح الوسطاء مقابل مناورة حكومة نتنياهو تضع الإدارة الأمريكية أمام استحقاق واضح.

وتابع "حمدان"، أن وفد الحركة توجه إلى القاهرة، وهو ما يؤكد جدية موقفنا في التعاون مع الوسطاء لإتمام الاتفاق، على الإدارة الأمريكية إثبات جديتها ومصداقيتها في إلزام نتنياهو بالاتفاق.

اسامة حمدان الفصائل الفلسطينية القاهرة الإخبارية القيادي في حماس حماس

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