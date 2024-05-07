أسامة كمال: مطلوب جهد كبير لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

قال الإعلامي أسامة كمال إنه مطلوب جهد كبير لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس، وأن لا تتكرر الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مرة أخري.

وأشار، "كمال"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية dmc، إلى أن إعادة إعمار غزة يحتاج من 3 إلى 5 سنوات بسبب عملية استغراقت ساعات وراح بعدها 35 ألف فلسطيني.

وأكد أن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأصبحت مسئولة عن أي خلل في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.