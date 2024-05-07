الثلاثاء 07 مايو 2024
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أسامة كمال: مطلوب جهد كبير لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال إنه مطلوب جهد كبير لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس، وأن لا تتكرر الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مرة أخري.

وأشار، "كمال"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية dmc، إلى أن إعادة إعمار غزة يحتاج من 3 إلى 5 سنوات بسبب عملية استغراقت ساعات وراح بعدها 35 ألف فلسطيني.

وأكد أن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأصبحت مسئولة عن أي خلل في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

أسامة كمال المحتجزين مساء دى ام سى فضائية DMC غزة إعمار غزة

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