أسامة كمال: نتنياهو فقد آخر كارت فى يده ويتحمل مسئولية كل مدنى يموت

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالب من بنيامين نتنياهو، بفتح معبر كرم أبوسالم، والأخير أغلق المعبرين رفح وكرم أبوسالم، من الجانب الفلسطيني.

وأشار، "كمال"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية dmc، أن بنيامين نتنياهو فقد آخر كارت في يده، وأصبح أمام العالم يتحمل مسئولية كل مدني يموت من الجوع أو الرصاص.

وأضاف، أن كل طرف يسعى لتحسين شروط الاتفاق لإظهار انتصاره أمام شعبه، مؤكدًا أن مصر وباقي الوسطاء استطاعوا بصبر وجهد كبير تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل.