الخارجية الأمريكية: إغلاق معبرى رفح وكرم أبوسالم يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية وتسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أنه لابد من إجراء تقييم لمدى امتثال إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني خلال عملياتها بقطاع غزة، وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أننا لم نر حتى اللحظة أي خطة إسرائيلية قابلة للتطبيق للتعامل مع مئات الآلاف من المدنيين في رفح الفلسطينية.