الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: إغلاق معبرى رفح وكرم أبوسالم يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية وتسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أنه لابد من إجراء تقييم لمدى امتثال إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني خلال عملياتها بقطاع غزة، وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أننا لم نر حتى اللحظة أي خطة إسرائيلية قابلة للتطبيق للتعامل مع مئات الآلاف من المدنيين في رفح الفلسطينية.

الخارجية الامريكية قطاع غزة غزة معبري رفح وكرم أبو سالم المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

أسامة حمدان: على الإدارة الأمريكية إثبات جديتها ومصداقيتها فى إلزام نتنياهو بالاتفاق

مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

واشنطن تعلق عدة شحنات من الأسلحة لإسرائيل منذ أسبوعين على الأقل

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى أكد لنظيره الإسرائيلى ضرورة وقف التصعيد برفح

بلدية رفح الفلسطينية توجه نداء عاجلًا للمجتمع الدولى لوقف الفظائع ضد الأبرياء

مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية لم تتوقف عن استهداف منازل المدنيين

مسئول أمريكى: إدارة بايدن علقت إرسال نوعين من القنابل الدقيقة إلى إسرائيل

بايدن: دعمنا لإسرائيل لن يتزعزع حتى عند الاختلاف

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

تبدأ غدًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

هل تشكل أحداث رفح خرقًا لاتفاق السلام المصرى الإسرائيلى؟.. "الحلبى" يجيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟