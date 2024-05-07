الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

غارات عنيفة وعمليات قصف مستمرة من إسرائيل على جنوب رفح الفلسطينية

جنوب رفح الفلسطينية
جنوب رفح الفلسطينية

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه ما زالت الغارات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة، ومن دقيقة إلى أخرى يُسمع دوي طلقات إطلاق نار بالإضافة لعمليات القصف التي تقوم بها قوات الاحتلال على أنحاء متفرقة من جنوب محافظة رفح الفلسطينية.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية للمنطقة الشرقية المتاخمة لمعبر رفح الفلسطيني من الجانب الفلسطيني يدور الحديث عن أن القوات الإسرائيلية متواجدة في الجانب الشرقي من المعبر الفلسطيني، وتطلق القذائف تجاه المنطقة الغربية المتاخمة أيضا لمعبر رفح الفلسطيني.

وتابع: "هذه هي المنطقة الأكثر تكدسا لخيام النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من أنحاء متفرقة من داخل قطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية والوسطى في القطاع، والأصوات التي تُسمع دائما منذ بدء العملية العسكرية ودخول الآليات لهذه المنطقة بدأت في مطلع الساعات الأولى من صباح اليوم، ومعها انتشرت آليات عديدة عسكرية إسرائيلية للمناطق المجاورة من معبر رفح الفلسطيني وداخل المعبر في بعض الأحيان".

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