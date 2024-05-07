الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الحكومة: أوقات تخفيف الأحمال تتم وفق عملية فنية دقيقة لأوقات الذروة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنويه الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقف تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج 

"مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس وينطبق على كل أنحاء الجمهورية وليس المناطق التي بها مدارس أو جامعات فقط، موضحًا أنه قبل الانتهاء من فترة الامتحانات سيكون هناك اتخاذ قرار بشأن الفترة التالية للامتحانات، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول سيتم الإعلان عنه.

وشدد على أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال بالفترة الصباحية، من الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدٍ 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال مرتبط بساعات الذروة ويتم اختيار المواعيد وفق عملية فنية دقيقة والمتخصصون لديهم تحديد الساعات المثلى للتخفيف وهناك ساعات لا بد من تخفيف الأحمال فيها.

متحدث الحكومة تخفيف الاحمال المستشار محمد الحمصاني تخفيف أحمال الكهرباء مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء جدول مواعيد تخفيف أحمال مساء دى ام سى

مواد متعلقة

غارات عنيفة وعمليات قصف مستمرة من إسرائيل على جنوب رفح الفلسطينية

الخارجية الأمريكية: إغلاق معبرى رفح وكرم أبوسالم يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أسامة حمدان: على الإدارة الأمريكية إثبات جديتها ومصداقيتها فى إلزام نتنياهو بالاتفاق

مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

واشنطن تعلق عدة شحنات من الأسلحة لإسرائيل منذ أسبوعين على الأقل

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى أكد لنظيره الإسرائيلى ضرورة وقف التصعيد برفح

بلدية رفح الفلسطينية توجه نداء عاجلًا للمجتمع الدولى لوقف الفظائع ضد الأبرياء

مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية لم تتوقف عن استهداف منازل المدنيين

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ورطة إسرائيل فى رفح

تأجيل محاكمة محامي جنوب الشرقية لدور أغسطس.. وانتداب لجنة من الطب الشرعي

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟