الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة كمال: اتحاد القبائل العربية حائط صد لمنع زعزعة الاستقرار

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن اتحاد القبائل العربية يقف حائط صد موجود تجاه محاولة زعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنه خلال الساعات الماضية بعد توجيهه الشكر لاتحاد القبائل وجد كما كبيرا من الفيديوهات والبوستات تتكلم عن إبراهيم العراجني رئيس الاتحاد ما بين ناس معترضة وأخرى مؤيدين فقرر اجراء عملية بحث.

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن إبراهيم العرجاني كان ضيفه عام 2015 ببرنامج القاهرة 360 قائلا: "وجدت انسانا بسيطا وخجولا وأنا مقدر للدور الكبير اللي بيعلبه أهالي سيناء في وحدة سيناء ومصر، وبحثت على موضوع اتحاد القبائل العربية ومدى كونها تجربة أولى أو هناك تجارب سابقة".

وتابع: "لقيت إن كان عندنا من بعد حرب 67 أن الرئيس جمال عبد الناصر عملوا منظمة سيناء العربية والهدف منها أننا في مواجهة مع العدو الاسرائيلي على أرض سيناء وكان لابد يكون في مقاومة لما يحدث والتعاون كان كبير، وبعدها كان في جمعية مجاهدي سيناء وده كان لها دور كبير وأخذوا أنواط امتياز من الرئيسين عبد الناصر والسادات".

واستكمل: اتحاد القبائل العربية شارك في ردع الارهابين بسيناء وكانوا حائط صد وأهالي سيناء وطنيين وحافظوا على أرضها"، مشيرا إلى احتفاء موقع نيوز لوك بالقبائل العربية في مصر وأنه أحد المواقع البحثية التي تخاطب الغرب وإشادته بدور ابراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل.

وعن موقفه من إبراهيم العرجاني، قال: "حق ربنا إنه طالما أنا قابلت هذا الرجل مرة ولو كنت لمست منه شخصا سيئا كنت على الأقل همتنع عن الكلام وكثير من الأمور اللى مش عاجبني أبسط الأمور أقول مش هتكلم فيها والأمور الجدالية بحاول قدر الامكان تفاديها ولكن أقول شهادة حق وأتمنى نهدى على نفسنا شويه وعاملين نسمع من وجهة نظر واحدة وأتمنى إبراهيم العرجاني يكون ضيفي في 2024 ويرد بنفسه على الناس".

أسامة كمال اتحاد القبائل العربية الإعلامي أسامة كمال قناة دي أم سي ابراهيم العرجاني

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