كيفية ضبط التوقيت الصيفي في مصر 2024.. يتساءل الكثيرون عن موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر، استعدادًا لضبط ساعتهم وتغيير أوقاتهم بما يتناسب مع وظائفهم ويومهم المعتاد، لذا يستعرض "الدستور" كافة التفاصيل عن التوقيت الصيفي وموعد عودة رسميًا في مصر وطريقة ضبط الساعة يدويًا.

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر

يطبق التوقيت الصيفي بمصر في آخر خميس من شهر أبريل الذي يوافق يوم 25-4-2024، إذ يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويكون بموجب هذا التوقيت الصيفي.

وبناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023، ينطلق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتم تعديل الساعة يوم الخميس 25 أبريل في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.

كم يستمر العمل بالتوقيت الصيفي؟

ينص مشروع قانون مجلس الوزراء، بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي على أنه من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع متقدمًا بستين دقيقة.

تغيير التوقيت الصيفي على الهاتف

ويمكن تغيير التوقيت الصيفي في مصر يدويًا في الهاتف، كالآتي:

قم بالدخول لـ الإعدادات على هاتفك.

قم باختيار «تاريخ ووقت».

بعد ذلك، قم بإلغاء تفعيل التوقيت التلقائي.

وفي الخطوة الأخيرة تقوم بتعديل الوقت يدويًا حسب الرغبة.

تغيير التوقيت الصيفي على جهاز الكمبيوتر

ويمكن تغيير التوقيت الصيفي في مصر يدويًا لجهاز الكمبيوتر، كالآتي:

قم بالدخول إلى صفحة الإعدادات.

ثم قم باختيار «الوقت والتاريخ».

وتأكد من عدم تفعيل خيار التحديد التلقائي للوقت.

ثم قم بتعديل الوقت يدويًا.

متى تم استخدام التوقيت الصيفي في مصر؟

تم استخدام التوقيت الصيفي والتخلي عنه في مصر في فترات متفاوتة منذ أول تطبيق له في عام 1957.

تم تنفيذ هذه الممارسة مؤخرًا في عام 2014، ولكن تم تعليقها في العام التالي وتم التخلي عنها في نهاية المطاف في يوليو 2016 بعد أن صوت البرلمان ضد استخدامه.

جرى الإعلان عن خطوة إعادة تقديم هذه الممارسة لأول مرة من قبل مجلس الوزراء المصري في 1 مارس 2019، كجزء من جهود البلاد لتقليل استهلاكها للطاقة في ضوء التحديات الاقتصادية المستمرة.

كيف بدأت فكرة التوقيت الصيفي بالعالم؟

بدأت فكرة تغيير الساعات مع الفصول مع جورج هدسون، العالم النيوزيلندي الذي درس الحشرات، في عام 1895، اقترح هدسون تغيير الوقت لتمديد ساعات النهار في الصيف. كان من الممكن أن يساعده الوقت الإضافي في جمع الحشرات بعد العمل.

ولم تروق الفكرة لأحد حتى وقت الحرب العالمية الأولى عندما سعت الدول الأوروبية إلى توفير الطاقة، وكانت ألمانيا أول دولة تعتمد التوقيت الصيفي في عام 1916، وتبعتها الولايات المتحدة في عام 1918.

ويعتقد بعض الناس أن الولايات المتحدة أنشأت التوقيت الصيفي لمساعدة المزارعين، لكن المزارعين بشكل عام لا يحبون هذه الممارسة، وقالت مجلة Modern Farmer إن المزارعين الأمريكيين يعارضون هذه الممارسة، لكن الكونجرس وافق عليها على أي حال.