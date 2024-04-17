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موعد تغيير التوقيت الصيفى فى مصر وكيفية ضبط الساعة

تغيير التوقيت الصيفي
تغيير التوقيت الصيفي في مصر

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر من الموضوعات التي تصدّرت اهتمامات المواطنين في الساعات الأخيرة، حيثُ يومين فقط ويعود التوقيت الصيفي 2024 في مصر بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

التوقيت الصيفي في مصر

ويتساءل الكثيرون عن موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر، استعدادًا لضبط ساعتهم وتغيير أوقاتهم بما يتناسب مع وظائفهم ويومهم المعتاد، لذا يستعرض "الدستور" كافة التفاصيل عن التوقيت الصيفي وموعد عودة رسميًا في مصر.

التوقيت الصيفي هو ممارسة تقديم الساعات بمقدار ساعة واحدة خلال أشهر الصيف بحيث يستمر ضوء النهار لفترة أطول في المساء.

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر

يطبق التوقيت الصيفي بمصر في آخر خميس من شهر أبريل الذي يوافق يوم 25-4-2024، إذ يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويكون بموجب هذا التوقيت الصيفي.

بما يهدف تطبيق التوقيت الصيفي؟

يهدف التوقيت الصيفي إلى مكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء.

عودة التوقيت الصيفي بمصر.. متى بدأت الفكرة ولماذا لجأت لها عدة دول؟

تم تطبيقه فى 1957.. حكاية مصر مع التوقيت الصيفى

متى تم استخدام التوقيت الصيفي في مصر؟

تم استخدام التوقيت الصيفي والتخلي عنه في مصر في فترات متفاوتة منذ أول تطبيق له في عام 1957.

تم تنفيذ هذه الممارسة مؤخرًا في عام 2014، ولكن تم تعليقها في العام التالي وتم التخلي عنها في نهاية المطاف في يوليو 2016 بعد أن صوت البرلمان ضد استخدامه.

جرى الإعلان عن خطوة إعادة تقديم هذه الممارسة لأول مرة من قبل مجلس الوزراء المصري في 1 مارس 2019، كجزء من جهود البلاد لتقليل استهلاكها للطاقة في ضوء التحديات الاقتصادية المستمرة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان آنذاك، بعد موافقته على مشروع قانون إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، إن تطبيق النظام يأتي في ظل الظروف الاقتصادية والمتغيرات التي يشهدها العالم، وفي إطار سعي الحكومة لترشيد استخدام الطاقة.

وينص مشروع القانون على أنه من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع متقدمًا بستين دقيقة.

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