تم تطبيقه فى 1957.. حكاية مصر مع التوقيت الصيفى

أيام قليلة، ويعود التوقيت الصيفي 2024 في مصر بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويطبق التوقيت الصيفي بمصر في آخر خميس من شهر أبريل الذي يوافق يوم 25-4-2024، إذ يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويكون بموجب هذا التوقيت الصيفي، والذي يهدف إلى مكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء.

ما هو التوقيت الصيفي؟

التوقيت الصيفي هو ممارسة تقديم الساعات بمقدار ساعة واحدة خلال أشهر الصيف بحيث يستمر ضوء النهار لفترة أطول في المساء.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر

بعد توقف دام سبع سنوات، عادت مصر لتطبيق التوقيت الصيفي، كجزء من جهوده لتوفير الطاقة. إذ وافق البرلمان، في مارس من العام الماضي، على مشروع قانون لإعادة العمل بالتوقيت الصيفي، لتنضم مصر إلى العديد من الدول في ضمان حلول الظلام في وقت متأخر خلال أشهر الصيف.

وقال مجلس الوزراء، في بيان آنذاك، بعد موافقته على مشروع قانون إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، إن تطبيق النظام يأتي في ظل الظروف الاقتصادية والمتغيرات التي يشهدها العالم، وفي إطار سعي الحكومة لترشيد استخدام الطاقة.

وينص مشروع القانون على أنه من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع متقدمًا بستين دقيقة.

قال المتحدث باسم الحكومة، إن 40 بالمئة من دول العالم تطبق التوقيت الصيفي، بما فيها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي أغسطس من العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تقليل استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، وتقليل كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء، واستخدام هذه الكميات في الصادرات لتوفير العملة الأجنبية.

وتسعى مصر إلى استغلال أزمة نقص الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية من خلال زيادة حجم صادراتها من الغاز.

متى تم استخدام التوقيت الصيفي في مصر؟

تم استخدام التوقيت الصيفي والتخلي عنه في مصر في فترات متفاوتة منذ أول تطبيق له في عام 1957.

تم تنفيذ هذه الممارسة مؤخرًا في عام 2014، ولكن تم تعليقها في العام التالي وتم التخلي عنها في نهاية المطاف في يوليو 2016 بعد أن صوت البرلمان ضد استخدامه.

جرى الإعلان عن خطوة إعادة تقديم هذه الممارسة لأول مرة من قبل مجلس الوزراء المصري في 1 مارس 2019، كجزء من جهود البلاد لتقليل استهلاكها للطاقة في ضوء التحديات الاقتصادية المستمرة.

كيف بدأت فكرة التوقيت الصيفي بالعالم؟

بدأت فكرة تغيير الساعات مع الفصول مع جورج هدسون، العالم النيوزيلندي الذي درس الحشرات. في عام 1895، اقترح هدسون تغيير الوقت لتمديد ساعات النهار في الصيف. كان من الممكن أن يساعده الوقت الإضافي في جمع الحشرات بعد العمل.

ولم تروق الفكرة لأحد حتى وقت الحرب العالمية الأولى عندما سعت الدول الأوروبية إلى توفير الطاقة، وكانت ألمانيا أول دولة تعتمد التوقيت الصيفي في عام 1916، وتبعتها الولايات المتحدة في عام 1918.

ويعتقد بعض الناس أن الولايات المتحدة أنشأت التوقيت الصيفي لمساعدة المزارعين، لكن المزارعين بشكل عام لا يحبون هذه الممارسة، وقالت مجلة Modern Farmer إن المزارعين الأمريكيين يعارضون هذه الممارسة، لكن الكونجرس وافق عليها على أي حال.