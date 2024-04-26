تعاني من الصداع بعد التوقيت الصيفي؟.. اتبع هذه الخطوات للتخلص منه

قد يعاني البعض من الإصابة بالصداع خلال أول أيام تغيير الساعة وفق التوقيت الصيفي الجديد، وهي واحدة من أكثر المشكلات التي استكى منها البعض، ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع هذا الأمر.

وفقا لما جاء فى موقع “هيلث”، فهناك مجموعة من النصائح التي يجب الحرص عليها ومنها الآتي:

-تعديل نمط النوم تدريجيًا: يساعد تعديل النوم تدريجيا على تنسيق حالة الجسم، كما يجب عليك محاولة البقاء ملتزمًا بنمط نوم منتظم وتعديله ببطء عدة أيام قبل التغيير بالانتقال إلى النوم والاستيقاظ بضع دقائق إلى ساعة مبكرة كل يوم.

الحفاظ على الهدوء والاسترخاء: المحافظة على الاسترخاء وعدم التفكير قبل النوم والقيام بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل لتهدئة العقل والجسم لذا يجب الحرص على الهدوء والاسترخاء قبل النوم مباشرة.

تجنب المنبهات: قلل من استهلاك المنبهات مثل الكافيين والكحول قبل النوم، فلا يجب القيام بتناول اى نوع من انواع المنبهات قبل النوم مباشرة، حيث يمكن أن يزيدان من اضطرابات النوم ويسببان صداعًا.

الرياضة وعلاقتها بالتوقيت الصيفي



ممارسة الرياضة بانتظام: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال النهار، فيساعد ممارسة الرياضة بشكل مستمر على مدار اليوم، ولكن تجنب ممارستها قبل النوم حيث يمكن أن تزيد من النشاط وتصعّب النوم فلا يفضل ممارسة الضغط قبل النوم بساعتين على الأقل.

تجنب الجوع الشديد قبل النوم: تناول وجبة خفيفة قبل النوم يمكن أن يساعد في تجنب الصداع الناجم عن الجوع أو ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الحفاظ على الترطيب: تأكد من شرب السوائل بكميات كافية خلال اليوم، حيث قد يساهم الجفاف في الجسم في زيادة الصداع.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل خطر الصداع الناجم عن تغيرات الساعة البيولوجية والتكيف بشكل أفضل مع التغييرات في نمط النوم.