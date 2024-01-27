السبت 27 يناير 2024
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دراسات وأبحاث تكشف العلاقة بين النوم وفقدان الوزن

النوم وفقدان الوزن
النوم وفقدان الوزن

في مجتمع يعطي الأولوية للياقة البدنية، تم التأكيد على دور النوم في رحلة فقدان الوزن من خلال الأبحاث المنشورة مؤخرًا، والتي تسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النوم في العمليات الفسيولوجية، وتؤسس الدراسة علاقة واضحة بين النوم غير الكافي وتباطؤ معدل فقدان الوزن.

وفقًا لأبحاث حديثة، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة يمكن أن يكون المفتاح لفقدان الوزن، وفي علاقة معقدة بين أنماط النوم وفقدان الوزن، نشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مجلة طب النوم السريري.

"فقدان الوزن".. من يجب عليه تجنب الصيام المتقطع؟

علاقة النوم بإنقاص الوزن

قالت الدكتورة سارة دريمويفر، الباحثة الرئيسية، إن "النوم يلعب دورًا محوريًا في العمليات الفسيولوجية المختلفة، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية. عندما تبخل بالنوم، فإنك تعطل التوازن الدقيق، مما يؤدي إلى زيادة محتملة في الوزن".

تأثير النوم على الهرمونات

تشير الأبحاث إلى أن قلة النوم تؤثر على الهرمونات مثل اللبتين والجريلين، المسؤولة عن الجوع والشبع. يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى رفع مستويات الجريلين ( هرمون الجوع ) وتقليل مستويات الليبتين (الهرمون الذي يشير إلى الشبع). النتائج؟ زيادة الرغبة الشديدة والميل إلى الإفراط في تناول الطعام.

وكشفت دراسة في *المجلة الأمريكية للتغذية السريرية* أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في معدل الأيض أثناء الراحة (RMR). ويعني التمثيل الغذائي البطيء حرق سعرات حرارية أقل، مما يجعل فقدان الوزن معركة شاقة.

لذا يجب: 

إعطاء الأولوية لمدة النوم: استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. قم بوضع جدول نوم ثابت لتنظيم الساعة الداخلية لجسمك.

خلق بيئة مناسبة للنوم: حافظ على غرفة نومك باردة ومظلمة وهادئة. استثمر في مرتبة ووسائد مريحة لضمان نوم مريح أثناء الليل.

الحد من وقت استخدام الشاشات قبل النوم: يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات مع دورة النوم والاستيقاظ. قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة على الأقل من وقت النوم.

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