الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لو بتحاول تخس.. مجموعة فواكه تقلل من زيادة الوزن

جريدة الدستور

تساعد بعض الهناك فواكه على خفض الوزن بصورة كبيرة، وقد لا يعلم معظمنا أبرزها، وعليه تستعرض “الستور” أبرزها في التقرير التالي، وفقا لما جاء في موقع "هيلث".

التفاح:

التفاح غني بالبوليفينول، ومضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، توفر تفاحة متوسطة الحجم مع قشرها ما يزيد عن 4 جرامات من الألياف، أي 14% من القيمة اليومية.

 وجدت الأبحاث التي أجريت في ولاية بنسلفانيا أنه عندما يتناول البالغون تفاحة مقطعة توفر 128 سعرة حرارية قبل 15 دقيقة من الغداء، فإنهم يستهلكون حوالي 190 سعرة حرارية أقل في الغداء، لم يكن التأثير صحيحًا بالنسبة لنفس العدد من السعرات الحرارية التي تساوي عصير التفاح أو عصير التفاح، ويقول العلماء إن هذا يرجع على الأرجح إلى أن الفاكهة الصلبة تؤثر على الشبع أكثر من الفاكهة المهروسة أو العصير.

 الأفوكادو:

في حين يتم تصنيف الأفوكادو على أنه دهون جيدة من الناحية التغذوية، فهو عضو في عائلة الفاكهة، وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالفواكه الأخرى، إلا أن الأفوكادو يعد خيارًا رائعًا لإدارة الوزن. 

في دراسة أجريت عام 2021، تم اختيار 105 أشخاص بالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بشكل عشوائي لتلقي وجبة يومية تحتوي على حبة أفوكادو كاملة أو وجبة تحكم بمستوى مماثل من السعرات الحرارية والمكونات بدون الأفوكادو لمدة 12 أسبوعًا، لم يكن هدف الدراسة فقدان الوزن، لكن الباحثين وجدوا أن الإناث المشاركات في مجموعة الأفوكادو (ولكن ليس الرجال) كان لديهن انخفاض في الدهون الحشوية (دهون البطن الداخلية).  

 التوت:

التوت الأزرق في ملعقة خشبية مع التوت الأزرق في وعاء زجاجي خلفه، يعتبر التوت الأزرق من الفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة بحوالي 85 سعرة حرارية لكل كوب، كما أنها واحدة من أكثر الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، وتظهر الأبحاث أن تناول 150 جرامًا من التوت الأزرق يوميًا (حوالي كوب واحد) يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 15%.

الكرز:

يوفر الكرز فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، ولكن قد يكون دوره في إدارة الوزن مرتبطًا بقدرته على دعم النوم الصحي، وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام أقل من سبع ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة لارتفاع متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم (مؤشرات كتلة الجسم) وتطور السمنة مقارنة بأولئك الذين ينامون أكثر، تبين أن استهلاك الكرز الحلو والحامض يحسن نوعية وكمية النوم. وقد شوهدت التأثيرات خلال ثلاثة أيام من تناول 25 حبة كرز حلوة يوميًا، وهي حصة توفر 110 سعرات حرارية وما يقرب من 4 جرامات من الألياف.

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