الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لو بتعمل رجيم.. أبرز الفواكهة التي تساعدك على فقدان الوزن بسهولة

جريدة الدستور

 

يبحث الكثير منا عن أنواع طعام تساعد في  خسارة الوزن، وذلك ليتمكنوا من تناول الطعام خلال فترة الرجيم مع الحفاظ على عدك اكتساب مزيد من الوزن خلال فترة الرجيم، ونسلط الضوء على أبرز الأطعمة التي لا تتسبب في زيادة الوزن وذلك بحسب ما جاء في موقع "هيلث".

التفاح:

فالتفاح غني بالبوليفينول، ومضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، فتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتوفر تفاحة متوسطة الحجم مع قشرها ما يزيد عن 4 جرام من الألياف، أي 14% من القيمة اليومية. 

وجدت الأبحاث التي أجريت في ولاية بنسلفانيا أنه عندما يتناول البالغون تفاحة مقطعة توفر 128 سعرة حرارية قبل 15 دقيقة من الغداء، فإنهم يستهلكون حوالي 190 سعرة حرارية أقل في الغداء، لم يكن التأثير صحيحًا بالنسبة لنفس العدد من السعرات الحرارية التي تساوي عصير التفاح أو عصير التفاح، ويقول العلماء إن هذا يرجع على الأرجح إلى أن الفاكهة الصلبة تؤثر على الشبع أكثر من الفاكهة المهروسة أو العصير. 

 

الأفوكادو:

 ويعتبر الافوكادو واحد من أبرز الأطعمة التي تساعد بشكل كبير في تقليل لوزن، ففي دراسة أجريت عام 2021، تم اختيار 105 أشخاص بالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بشكل عشوائي لتلقي وجبة يومية تحتوي على حبة أفوكادو كاملة أو وجبة تحكم بمستوى مماثل من السعرات الحرارية والمكونات بدون الأفوكادو لمدة 12 أسبوعًا، لم يكن هدف الدراسة فقدان الوزن، لكن الباحثين وجدوا أن الإناث المشاركات في مجموعة الأفوكادو (ولكن ليس الرجال) كان لديهن انخفاض في الدهون الحشوية (دهون البطن الداخلية)، وشهدت النساء أيضًا انخفاضًا في نسبة الدهون الحشوية إلى الدهون تحت الجلد، وهو النوع الموجود تحت الجلد مباشرة. ويشير هذا التحول إلى إعادة توزيع الدهون بعيدا عن الأعضاء، وهو ما يرتبط بانخفاض المخاطر الصحية.  

 التوت الأزرق:

 تعتبر فاكهة التوت الأزرق أنها واحدة من أكثر الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، وتظهر الأبحاث أن تناول 150 جرامًا من التوت الأزرق يوميًا (حوالي كوب واحد) يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.

أما بالنسبة للتحكم في الوزن، فقد وجدت إحدى الدراسات التي قيمت تناول 16 فاكهة شائعة لدى أكثر من 133000 رجل وامرأة، أن أولئك الذين تناولوا أعلى كميات من التوت الأزرق شهدوا أقل زيادة في الوزن على مدار 24 عامًا.  

فتحتوي التوت الأزرق على مضادات الأكسدة الأنثوسيانين الموجودة في التوت الأزرق تدعم أيضًا تقليل الوزن، فارتبط تناول كميات أكبر من الأنثوسيانين بانخفاض كتلة الدهون بنسبة 3-9٪ وانخفاض الدهون في الجزء الأوسط من التوائم الإناث الأصحاء. وبعبارة أخرى، فإن التوأم الذي تناول كمية أكبر من التوت الأزرق كانت لديه نسبة دهون أقل في الجسم مقارنة بالتوأم الذي تناول كميات أقل من التوت الأزرق.

 

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