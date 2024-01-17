الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مشروبات تساهم في حرق الدهون والسعرات الحرارية.. تعرف عليها

مشروبات
مشروبات

أصبحت قضايا الصحة واللياقة البدنية تحظى بأهمية كبيرة في حياة الناس، إذ يسعى العديد إلى تحسين نمط حياتهم لتحقيق توازن صحي. يعتبر تحفيز عملية حرق الدهون وتخفيف السعرات الحرارية جزءًا مهمًا من هذا المسعى. 

و تحظى مشكلة فقدان الوزن والحفاظ على صحة جيدة بأهمية كبيرة في مجتمعنا اليوم. يأتي دور التغذية في مكافحة الوزن الزائد وتعزيز عملية حرق الدهون. يسلط هذا التقرير الضوء على مجموعة من المشروبات التي يُعتقد أنها تساهم في تحفيز عملية حرق الدهون وتقليل السعرات الحرارية.

في هذا السياق، يستعرض "الدستور" مجموعة من المشروبات المعروفة بدعمها لعملية حرق الدهون وتقليل السعرات الحرارية، مما يسهم في تحقيق أهداف اللياقة والوزن الصحي.

أبرز المشروبات 

الشاي الأخضر

 يُعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في تعزيز عملية حرق الدهون وزيادة معدل الأيض.

القهوة السوداء

يحتوي القهوة السوداء على الكافيين الذي يمكن أن يساعد في زيادة الطاقة وتعزيز الأداء البدني، مما يسهم في حرق الدهون.

الماء بارد مع الليمون

يشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الماء البارد قد يستهلك الطاقة الإضافية للتسخين، وإضافة قليلًا من الليمون يمكن أن يزيد من قيمته الغذائية.

المشروبات الغنية بالفيتامين C

يُعتبر فيتامين C مساهمًا في تحفيز عملية الأيض، ويمكن العثور على هذا الفيتامين في عصائر الفواكه الطازجة، حيث تشير الدراسات أن هذا الفيتامين يساعد ايضًا على حرق الدهون والسعرات الحرارية.

الشاي الأبيض

يحتوي الشاي الأبيض على مضادات الأكسدة والكافيين، مما يساهم في تعزيز الأيض وحرق الدهون.

المشروبات الغنية بالألياف

المشروبات التي تحتوي على الألياف، مثل السموذيز الطازجة، يمكن أن تعزز الشعور بالشبع وتساعد في تحفيز عملية الهضم.

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