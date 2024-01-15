الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مشروبات طبيعية تساعد فى زيادة التركيز واليقظة

جريدة الدستور

خلال فترة الامتحانات يزداد بحث الكثير من الطلبة عن كيفية زيادة التركيز والانتباه، خاصة أن تناول القهوة بكميات كبيرة لا يساعد فى اليقظة والتركيز كما هو شائع، ونسلط اضوء فى السطور الضوء على مجموعة من المشروبات التى تساعد فى اليقظة والتركيز.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك مجموعة من المشروبات التى تلعب دور أساسي في ززيادة التركيز واليقظة خلال فترة الامتحانات ويجب اعتمادها وتناولها بشكل أساسي لزيادة القدرة على التركيز والانتباه، والتى يتمثل أهمها فى مشروب الحليب بالتمر فيساعد تناول مشروب الحليب بالتمر على إمداد الجسم بالطاقة.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فمن ضمن المشروبات التى تساعد فى منح الجسم التركيز والطاقة، مشروب الأفوكادو بالحليب فيساعد فى زيادة التركيز والطاقة، لذا يجب الحرص على تناوله خلال فترة الامتحانات ويمكن اضافة الكاجو إلي المشروب لزيادة التركيز، ومن ضمن المشروبات مشروب الكاكو فيساعد فى زيادة اليقظة والانتباه بشكل كبير لذا يجب الاعتماد على تناوله بشكل أساسي.

كما يمكن الاعتماد على تناول مشروب شاى الكركم والذس يساعد فى إمداد الجسم بالفيتامينات والمعاد=ن اتلى تساعد بشكل كبير في التخلص من الشعور بالكسل، فيساعد المشروب على ظزيادة مستوي الطاقة فى الجسم لذا يجب الحرص على تناوله بشكل أساسي ويمكن تحليته بعسل النحل والذي يزيد من قيمته الغذائية.

من ضمنا لمشروبات التى يجب الاعتماد عليها خلال فترة الامتحانات، مشروب الجرز بالبرتقال والذي يساهم فى زيادة التركيز واليقظة خلال فترة الامتحانات، كما أن مشروب البنجر بالتفاح والفرواولة له فاعلية كبيرة في زيادة القدرة على التركيز لذا يجب الحرص على تناوله بشكل أساسي خلال فترة الامتحانات وذلك لزيادة القدرة على اليقظة والتركيز.

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