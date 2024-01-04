الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أهمها الكاجو والبطاطا.. أطعمة تُساعد طفلك على التركيز خلال الامتحانات

التركيز خلال الامتحانات
التركيز خلال الامتحانات

‏تتساءل الكثير من الأمهات عن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادة تركيز أطفالها خلال فترة الامتحانات خاصة مع قرب امتحانات منتصف العام.

أطعمة تساعد فى زيادة التركيز خلال الامتحانات 

‏هناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على زيادة تركيز الطفل وأهمها “البطاطا” التي تساعد على منح طفلك المزيد من القدرة على التركيز لما تحتويه من نسبة من السكريات المفيدة والفيتامينات والمعادن، ويمكن تقديمها للطفل كوجبة أساسية خلال فترة الامتحانات، كذلك “المكسرات” من أهم الأطعمة التي تساعد الأطفال على التركيز ومنها “الكاجو”.


الأسماك وجبة ضرورية خلال فترة الامتحانات 

‏احرصي على تقديم وجبة الأسماك لطقلك خلال فترة الامتحانات كوجبة أساسية ومنها سمك الماكريل وكذلك التونة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور الذي يساعد في زيادة مستوى التركيز لدى الأطفال.

عليكي منح الطفل ملعقة من العسل على غيار الريق وذلك لزيادة مستوى التركيز لديه ومن ضمن المشروبات التي تساعد على زيادة مستوى التركيز لدى الأطفال الحليب المضاف له العسل النحل.

 ‏كما يجب منح الطفل مشروبات تساعد في زيادة مستوى التركيز مثل الجزر والبرتقال في يساعد في زيادة مستوى التركيز لدى الأطفال ، إلى جانب ذلك منح الطفل مشروب البنجر بالفراولة في يساعد في زيادة مستوى التركيز لدى الأطفال.

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