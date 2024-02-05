أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1  وتأثيره على الحوامل والأطفال وطرق الوقاية

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثير على الحوامل والأطفال، زادت معدلات الاستعلام والبحث عنه خلال الأيام القليلة الماضية من جانب المواطنين، وذلك للوقوف على أعراض المتحور الجديد ومدى خطورة إصابة فئات الأطفال والحوامل بالمتحور قضلا عن الإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان حول المتحور الجديد.

أعراض متحور فيروس كورونا JN.1

أعراض المتحور الجديد لا تختلف عن المتحورات السابقة وغيرها من الأمراض التنفسية وهو ما أكدته كلا من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد التى…

- الحمى والسعال والإعياء

- احتقان وسيلان الأنف

- الاسهال والصداع

- أعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية

- ألم في العضلات

- صعوبة في التنفس

- ارتفاع في درجة الحرارة

- الصداع والشعور بالضيق

- التهاب الحلق.

تأثير كورونا على الحوامل والأطفال

أكدت دراسات عديدة تأثير متحور كورونا الجديد على السيدات الحوامل والأطفال لتعرضهم لمخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوى الذى قد يؤدي إلى فشل الأعضاء بالجسم وقد تصل إلى الوفاة، أو ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

وفيما يتعلق بتأثير متحور فيروس كورونا على الأطفال، تشير الدراسات إلى أن الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.