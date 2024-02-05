الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1  وتأثيره على الحوامل والأطفال وطرق الوقاية

متحور فيروس كورونا
متحور فيروس كورونا

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثير على الحوامل والأطفال، زادت معدلات الاستعلام والبحث عنه خلال الأيام القليلة الماضية من جانب المواطنين، وذلك للوقوف على أعراض المتحور الجديد ومدى خطورة إصابة فئات الأطفال والحوامل بالمتحور قضلا عن الإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان حول المتحور الجديد.

أعراض متحور فيروس كورونا JN.1 

أعراض المتحور الجديد لا تختلف عن المتحورات السابقة وغيرها من الأمراض التنفسية وهو ما أكدته كلا من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

txt

هل يجب تكرار جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية فى نفس الموسم.. "الصحة" تجيب

وتتضمن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد التى…

- الحمى والسعال والإعياء 

- احتقان وسيلان الأنف 

- الاسهال والصداع 

- أعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية

- ألم في العضلات 

- صعوبة في التنفس

- ارتفاع في درجة الحرارة

- الصداع والشعور بالضيق

- التهاب الحلق.

تأثير كورونا على الحوامل والأطفال

أكدت دراسات عديدة تأثير متحور كورونا الجديد على السيدات الحوامل والأطفال لتعرضهم لمخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوى الذى قد يؤدي إلى فشل الأعضاء بالجسم وقد تصل إلى الوفاة، أو ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

txt

يؤثر على الحوامل والأطفال.. متحور فيروس كورونا الجديد وطرق الوقاية

وفيما يتعلق بتأثير متحور فيروس كورونا على الأطفال، تشير الدراسات إلى أن الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

متحور فيروس كورونا الجديد الحوامل الإجراءات الوقائية الصحة منظمة الصحة العالمية تأثير كورونا على الحوامل

مواد متعلقة

الرعاية الصحية تبحث تعزيز تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمنازل في 6 محافظات

إطلاق المرحلة الأولى من "اضطرابات طيف التوحد" فى 4 محافظات قريبًا (خاص)

هيئة الدواء تفتح التسجيل ببرنامج تدريبي حول الممارسات الجيدة لتصنيع المستحضرات الحيوية

الرعاية الصحية: متوسط رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل 91%

احترس.. 4 أعراض تظهر على الأطفال قد تشير إلى إصابتهم بالسرطان

«الصحة» تعلن إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة بالتعاون مع "التخطيط"

هل يجب تكرار جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية فى نفس الموسم.. "الصحة" تجيب

رئيس الرعاية الصحية يزور مستشفى فقيه على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي

الأكثر قراءة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟