يؤثر على الحوامل والأطفال.. متحور فيروس كورونا الجديد وطرق الوقاية

تصدر عنوان "أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الأطفال والحوامل عمليات البحث علي محرك البحث (جوجل)، بالتزامن مغ فصل الشتاء وتزايد الاصابة بحالات البرد والأنفلونزا عند الكثير من المواطنين لمعرفة حالته بالتفصيل اذا كانت إصابة بمتغير كورونا أو أنها هى نزلة البرد عادية وذلك بسبب تشابة الأعراض.

لذلك تستعرض “الدستور” خلال السطور التالية التفاصيل المتعلقة بمتحور كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال.

أعراض كورونا الجديد

خبراء الصحة اكدوا في تصريحات سابقة أن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تتشابه بشكل كبير مع الأمراض التنفسية وتتضمن تلك الاعراض السعال والحمى، والتهاب فى الحلق، وبالرغم من أنه شائع جدًا في كل من الأنفلونزا وكورونا، إلا أن الألم الذي يسببه فيروس كورونا يكون مرتفعا بصورة اكبر من الاصابة بنزلة برد.

إضافة إلى ذلك تتشابه الاعراض بالاحساس بالتعب والإرهاق الشديد، كذلك الصداع الذى يستمرلعدة أيام كما تتشابه الاعراض في الإسهال أو القيء في كل من الأنفلونزا وكورونا الجديد.

أضاف الخبراء انه في حالة كورونا تكون اعراض الإسهال والقيء شديدة، بالاضافة الي وجود ضيق التنفس فى مرضى كورونا الذى يعتبر عرضًا شديد الخطورة، ويجب أن تعرض فورًا على الطبيب لتقيم مدى الحاجة لدخول المستشفى لتجنب مشاكل الرئة، وتتضمن الأعراض أيضًا الفقدان المفاجئ لحاسة الشم والتذوق.

كورونا يؤثر على الحامل

أكد الخبراء أن متحور كورونا الجديد يؤثر بشكل مباشر علي الحوامل لدرجة الخطورة واكد الخبراء الي ان النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، ويؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت أو فقدان الحمل.

الوقاية من أعراض متحور كورونا الجديد

وحددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات الخاصة للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتتضمن: