السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر أخبار متحور فيروس كورونا الجديد 2024 وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

يبحث الكثير من المواطنين عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على السيدات الحوامل وصغار وكبار السن عبر محركات البحث على " جوجل" لذلك يستعرض الدستور خلال الفقرات التالية أبرز أعراض متحور كورونا وتأثيره على السيدات الحوامل.

تأثير فيروس كورونا على السيدات الحوامل 

وقالت الدكتورة ريم حماد استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، أن هناك تخوفات من قبل السيدات الحوامل والمقبلات على الحمل من الاصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، ونصحت السيدات بتناول جرعات كافية من الفيتامينات والتي يوصي بها الطبيب المعالج والبعد عن الأماكن المزدحمة.

وأكدت حماد في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن يؤثر متحور فيروس كورونا الجديد بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث أنهن معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

وشددت حماد على ضرورة اتباع كافة الارشادات التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان من قبل السيدات الحوامل لتجنب الاصابة بالفيروس وهي:

  • تجنب التواجد في أماكن مزدحمة
  • ارتداء الماسك اثناء الخروج من المنزل
  • تناول وجبات صحية وتناول الفيتامينات التي يوصي بها الطبيب المعالج
  • الاهتمام بالنظافة الشخصية مثل غسل الايدي باستمرار وعدم ملامسة الاسطح التي يتكون عليها الفيروسات
  • والبقاء في المنزل قدر المستطاع

 أعراض فيروس كورونا الجديد

فأعلنت وزارة الصحة والسكان أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد NJ.1 تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

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