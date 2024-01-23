الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": لا وفيات وإصابتان فى حادث اصطدام "تريلة" بـ8 سيارات بدائرى المريوطية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ8 سيارات، اليوم الثلاثاء، لم ينتج عنه أي وفيات ولكن أسفر عن إصابتين، وتم توفير جميع سبل الرعاية إليهم.

وقال عبدالغفار إنه تم توجيه سيارت الإسعاف على الفور حين وقوع الحادث، مؤكدًا أن هناك بعض الإصابات تمت معالجتها داخل سيارات الإسعاف.

وكان حادث مروع وقع على محور المريوطية في الجيزة، بعد تصادم عدد كبير من السيارات، في مشهد يحبس الأنفاس، سجلته كاميرا مراقبة.

ووقع الحادث بعدما اختلت عجلة القيادة بيد سائق سيارة نقل ثقيل بمقطورة، واندفعت على محور المريوطية لتطيح بـ8 سيارات كانت أمامها.

حادث مروع الإسعاف الصحة وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار

الأكثر قراءة

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

بعد تحذير "الصحة العالمية".. تاج الدين يكشف حقيقة ظهور وباء "إكس" العالمى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار