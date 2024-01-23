"الصحة": لا وفيات وإصابتان فى حادث اصطدام "تريلة" بـ8 سيارات بدائرى المريوطية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ8 سيارات، اليوم الثلاثاء، لم ينتج عنه أي وفيات ولكن أسفر عن إصابتين، وتم توفير جميع سبل الرعاية إليهم.

وقال عبدالغفار إنه تم توجيه سيارت الإسعاف على الفور حين وقوع الحادث، مؤكدًا أن هناك بعض الإصابات تمت معالجتها داخل سيارات الإسعاف.

وكان حادث مروع وقع على محور المريوطية في الجيزة، بعد تصادم عدد كبير من السيارات، في مشهد يحبس الأنفاس، سجلته كاميرا مراقبة.

ووقع الحادث بعدما اختلت عجلة القيادة بيد سائق سيارة نقل ثقيل بمقطورة، واندفعت على محور المريوطية لتطيح بـ8 سيارات كانت أمامها.