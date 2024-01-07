الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الصحة توجه بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته لتقدم الخدمات الطبية للمواطنين

مستشفى السويس العام
مستشفى السويس العام

وجهت وزارة الصحة والسكان، بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالتوازي مع مجمع السويس الطبي.

جاء ذلك خلال تفقد مستشفى السويس العام، ضمن الزياره الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو مشكلات، والعمل على حلها.

ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المبنى خلال الشهر الجاري.

وأكدت على متابعة استمرار العيادات الخارجية في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في مختلف التخصصات، كما تابعت مدى انتظام الفرق الطبية، سواء المنتدبين من المستشفى العام للعمل في المجمع الطبي أو الجهات الأخرى بالمحافظة أو المتواجدين كقوى أساسية للعمل بالمستشفى.

وشددت على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس العام، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذي يستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبلًا.

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