أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

بالتزامن مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ويمثل المتحور الجديد NJ.1 نسبة كبيرة منها، تزايد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل، عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل".

أعراض متحور كورونا الجديد

بدورها أكدت وزارة الصحة والسكان أعراض المتحور الجديد، أن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد NJ.1 لا تختلف عن المتحورات السابقة.

وأوضحت أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد NJ.1 تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

تأثير متحور كورونا على الأطفال

حذرت دراسة طبية حديثة من خطورة مرض كورونا على تنفس الرضع، وقالت إن الأطفال الذين يتعرضون لفيروس كورونا داخل الرحم لديهم 3 أضعاف خطر الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية، والتي تؤثر عادة على الأطفال المبتسرين، وفق دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا.

كما أكد الخبراء أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، كما يسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

يؤثر متحور فيروس كورونا الجديد بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث أنهن معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

