الأربعاء.. ورشة عمل لـ"هيئة الدواء" للتعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية تطبيق اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للمستودعات والمخازن.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد الواجب توافرها للمخازن والمستودعات وكذلك إجراءات التفتيش المتبعة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، مع توضيح للمخالفات الأكثر شيوعًا طبقًا لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد العالمية لرفع كفاءة المخازن والمستودعات ولضمان توافر مستحضرات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية في السوق المصري.

ورشة العمل

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 بمقر الهيئة في المنصورية، والورشة مقدمة للصيادلة أصحاب المستودعات والمخازن.



وأشارت إلى أن ورشة العمل تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للورشة يوم الإثنين الموافق 29 يناير الجاري.

وأضافت الهيئة، أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان "التحديثات المطبقة حديثًا في الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية".

وشملت ورشة العمل تعريف ممثلي شركات الأدوية البشرية بأهم التحديثات المدرجة في الإصدار الثاني للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢٠٢٣/٤٥٠، والإصدار الخامس للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢٠٢٢/١٥٠، وكذلك التحديثات الخاصة بالإصدار الرابع للدليل التنظيمي لمتغيرات المستحضرات البشرية.

كما شهدت الورشة تبادل وجهات النظر مع الشركات حول أهمية تلك التحديثات في دعم الصناعة، ودورها في تسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية في مصر، ومردود ذلك على تعزيز توافر المستحضرات الطبية البشرية داخل سوق الدواء المصري؛ وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، ويحافظ على صحة المواطن المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تبني استراتيجية التوطين وتعميق توطين المستحضرات الطبية بمصر.

وأثنى الحضور على جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية، في التعامل مع احتياجات الشركات، خصوصا فيما يخص تيسير وميكنة إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية، وهو ما يوفر الجهد والنفقات، ويدعم تطلعات شركاء الصناعة، ويسهم في نمو وتطور سوق الدواء المصري.