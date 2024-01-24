الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تعقد اليوم العلمي الثاني لتبادل الخبرات في "صيدلة الأورام"

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن عقدها فعاليات اليوم العلمي الثاني في مجال صيدلة الأورام لتنمية وتبادل الخبرات ضمن أعمال Triple Es Hub 2023-2024 - Experience Exchange at EDA.

وقالت الهيئة إن اليوم العلمي يهدف إلى تنمية وتبادل الخبرات في مجال صيدلة الأورام، وكذلك تضافر الجهود المبذولة على المستوى القومي لتحقيق نهج شمولي لنشر الممارسات الصيدلية والدوائية بالمؤسسات الصحية المصرية.

الصيدلة الإكلينيكية

وأشارت إلى أنه تم مناقشة بعض جوانب الصيدلة الإكلينيكية في مجال الأورام ومشاركة ومناقشة بعض حالات أورام الدم.

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وشارك في اليوم عدد من الخبراء من الأستاذة في طب الأورام وأمراض الدم بالمعهد القومي للأورام، وممثلي فريق الصيدلة الإكلينيكية من مستشفى القصر العيني القديم والمعهد القومي للأورام التابعين لمستشفيات جامعة القاهرة، ومستشفى الدمرداش من مستشفيات جامعة عين شمس، ومركز أورام دار السلام ومركز أورام طنطا التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمجمع الطبي بطنطا التابع للتأمين الصحي.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التنمية وتبادل الخبرات في مجال الصيدلة الإكلينيكية وصيدلة الأورام.

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الدواء اليوم العلمي صيدلة الأورام تبادل الخبرات الممارسات الصيدلية المؤسسات الصحية المصرية

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