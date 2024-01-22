الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هيئة الدواء تحذر من قطرة مغشوشة بالسوق

قطرة Prisoline Eye
قطرة Prisoline Eye Drop

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من وجود قطرة للعين مغشوشة موجودة في الأسواق وداخل الصيدليات، وأصدرت بيانا تحذيريا عن القطرة المغشوشة، وقالت فيه إن القطرة من إنتاج شركة القاهره للأدوية والصناعات الكيماوية Prisoline Eye Drop، وجرى وقف تداول وتحريز العبوات المقلدة، وطالبت الهيئة من المواطنين عدم شراء المستحضرات الحيوية إلا من الصيدليات المرخصة.

وقامت “الدستور”  بجولة داخل عدد من الصيدليات لتوضيح الفرق بين العبوات المقلدة المغشوشة وبين العبوات الأصلية، ومدى تواجد القطرة داخل الصيدليات وحجم الإقبال عليها والتي جاءت على النحو التالي.

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تحذير من قطرة Prisoline Eye Drop

قال أيمن مينا، أحد الصيادلة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن قطرة “Prisoline Eye Drop” هي قطرة تستخدم للعين لتخفيف الإحمرار وحكة العين بسبب نزلات البرد والحساسية وتهيج العين، لكن وفق ما يصفه الطبيب على طبيعة كل حالة مرضية.

وأوضح أن البيانات التحذيرية التي تصدرها هيئة الدواء المصرية يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والتي من خلالها يتم إخبار الصيادلة، لافتا إلى أن صيدلية معروفة تتأكد من شركات الأدوية التي تتعامل معاها وأي طبيب صيدلي يستطيع التفرقة بسهولة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة.

هيئة الدواء تحذر من قطرة للعين

وأضاف محمد علي، أحد الصيادلة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن بمجرد صدور بيانات تحذيرية عن أي عقار طبي يتم حملات تفتيش على الأسواق والصيدليات لسحب العبوات المغشوشة إن وجدت، مؤكدا على أن تلك العبوات عادة ما تكون موجودة بالسوق السوداء أو الصيدليات الغير مرخصة وهو أمر غاية في الخطورة على حياة المواطنين والمرضى.

واستكمل حديثه بأن البيانات التحذيرية تكون أكثر فائدة للمواطنين ليكونوا على وعي وخبرة بمدى صحة العلاج أو العقار الذي يقوموا بطلبه وبمدى ثقتهم في الصيدليات التي يقوموا بالتعامل معاها.

تحذير من قطرة للعين

وأوضح عاطف هاني، أحد الصيادلة بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة باتباع بعض الأمور البسيطة، فالبنسبة للعبوة المقلدة تكون النشرة حول الزجاجة، العبوة المغشوشة لا توجد فجوة دائرية بجوار شعار الشركة، مشيرا إلى أنه لابد من توخي الحذر من قبل الصيادلة من الشركات والمصادر التي يتعاملون معاها للأدوية.

صيدلية
صيدلية
صيدلية
صيدلية
صيدلية
صيدلية

قطرة Prisoline Eye Drop
قطرة Prisoline Eye Drop
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هيئة الدواء تحذر من قطرة مغشوشة بالسوق

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