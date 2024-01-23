رئيس الرعاية الصحية يتفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمستشفى نويبع التخصصي الجديدة

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، زيارة ميدانية إلى مستشفى نويبع التخصصي الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، المقرر انضمامها وتشغيلها ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء، في شهر إبريل المقبل.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمستشفى نويبع التخصصي الجديدة، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات بالمستشفى بنسبة 81% حتى الآن، ومشيرًا إلى أنه تخطت تكلفة الأعمال الإنشائية والمعلوماتية في المستشفى 500 مليون جنيه، كما أضاف أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 50 سرير إقامة، و3 رعايات مركزة، و3 حضانات، و5 أجنحة للعمليات، وقسم للغسيل الكُلوي.

ولفت السبكي، إلى أن مستشفى نويبع التخصصي الجديدة ستقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء نويبع، والتجمعات البدوية المتاخمة لها في محافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن المستشفى ستمثل طفرة نوعية في جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

مركز طب أسرة المزينة

وتابع الدكتور أحمد السبكي، زيارته الميدانية اليوم: بتفقد مركز طب أسرة المزينة التابع لهيئة الرعاية الصحية في نويبع بجنوب سيناء، وحرص خلال الزيارة على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية حول آرائهم وأفكارهم المبتكرة حول استمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لأهالي سيناء، فضلًا عن استطلاع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة بالمركز ومستشفيات هيئة الرعاية في المحافظة.

وأشار السبكي، إلى تقديم أكثر من 37 ألف خدمة طبية في مركز طب أسرة المزينة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حتى الآن، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 8،2 ألف ملف فردي وأكثر من 2،4 ألف ملف عائلي للمنتفعين بالخدمات في المركز، وأضاف أن المركز قام أيضًا بتقديم أكثر من 9،8 ألف خدمة ضمن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، وكذلك صرف أكثر من 28 ألف جرعة دوائية.

أفضل خدمة ورعاية طبية للمرضى

وأكد الدكتور أحمد السبكي، مشددًا على ضرورة تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية للمرضى والمنتفعين بالخدمات في مركز طب أسرة المزينة، كما أكد على أن رضاء المنتفعين هو الهدف الأسمى لهيئة الرعاية وأساس تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، في محافظة جنوب سيناء، استهلها باللقاء مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ثم تفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمستشفى نويبع التخصصي الجديدة، تلاها تفقد مركز طب أسرة المزينة التابع لهيئة الرعاية بنويبع في المحافظة.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إضافة إلى عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسي، وهم، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية والمتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على الشراكات الدولية وتحقيق رؤية الهيئة، والدكتورة أسماء سلمان، مدير إدراة التسويق وتنمية الأعمال، كما رافقه الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة في جنوب سيناء، والدكتور أحمد الملاح، نائب مدير الفرع.

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