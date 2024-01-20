السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دعم الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج بتكلفة 2 مليون جنيه

اجتماع جامعة سوهاج
اجتماع جامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أهمية دور وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية، موجهًا بضرورة التوسع في الخدمات والتيسيرات، وتقديم كل أوجه الدعم لتخفيف الأعباء عن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس والذي انعقد بقاعة مجلس الجامعة بحضور الدكتور شرف الدين شاذلي، مدير وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء الصندوق من العمداء وأعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط الوحدة المالي والإداري، وأيضًا استعراض إنجازات الوحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي في الفترة من بداية أغسطس حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣، حيث بلغ عدد المستفيدين ٩٧٣ من أعضاء هيئة التدريس، حيث تم سداد المطالبات المالية التي تحملتها الوحده لعلاجهم بقيمه تجاوزت مليون و٩٠٠ ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم كل أنواع الدعم الطبي وتقديم التيسيرات العلاجية اللازمة لجميع منتسبيها.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي، أنه تم في تلك الفترة أيضًا تسليم ١٣١٢ من البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وأسرهم من أجل تقديم خدمات طبية لائقة، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لصرف الأدوية المطلوبة وصرف مستحقاتهم المالية، لإجراءهم بعض العمليات الجراحية سواء داخل المستشفى أو في مستشفيات أخرى، وذلك طبقًا للائحة الخاصة بصندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.

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