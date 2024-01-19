الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يلتقط صورًا تذكارية مع طلاب امتياز طب

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

دعا طلاب امتياز كلية الطب جامعة سوهاج دفعة ٢٠٢٣-٢٠٢٤، الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، لالتقاط الصور التذكارية معهم أمام مقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد النعماني، بجهود طلاب كلية الطب باعتبارهم رافدًا قويًا لكتيبة الجيش الأبيض، كما أثنى على أفكارهم الإبداعية، مؤكدًا أن الاهتمام بالثقافة والمعارف بجانب التخصص الأكاديمي، يثري شخصية الخريج ويؤهله لدخول سوق العمل والمنافسة بقوة.

ووجَّه النعماني، الطلاب بأهمية التدريب والتعلم خلال فترة الإمتياز والنيابة، والذي يعد السبب الأساسي لتخريج طبيب متميز في المستقبل، مؤكدًا أن هذه المرحلة بداية الطريق، وأن التأهيل والدراسات العليا مَطلب مهم لكل طبيب، وعلى قدر الاجتهاد تكون النتيجة لتأهيل جيل من الأطباء قادر على خدمة وطنه ومسلح بالعلم والمعرّفة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم لمشاركة رئيس الجامعة معهم هذه اللحطات السعيدة ومشاعر الفرح والتطلعات نحو المستقبل، وبداية مرحلة جديدة من المثابرة والاجتهاد.

طيبة البهجة والسرور سوهاج النعماني طلاب كلية باعتبارهم رافدا الجيش الأبيض

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