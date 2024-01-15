الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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للاطمئنان على الطلاب.. رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات ذوى الإعاقة البصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، امتحانات الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، بمقر مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالحرم الجامعي القديم، وذلك للإطمئنان على الطلاب والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحان بسهولة، وتذليل كافة العقبات وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم.

 نظام الامتحانات المتبع بمركز نور البصيرة أثمر عن تعيين أول معيد كفيف بجامعات الصعيد

وقال النعماني، إن القاعة المخصصة للامتحانات بمركز نور البصيرة بالجامعة تضم 15 جهاز حاسب آلي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان عن طريق استماع الطالب للأسئلة على أسطوانة مدمجة CD ثم يقوم بكتابة الإجابة، مضيفًا أن نظام الامتحانات  المتبع بالمركز  أثمر عن تعيين أول معيد كفيف بجامعات الصعيد، كما كان السبب فى إقبال الطلاب المكفوفين على الدراسات العليا وحصول العديد منهم على درجتي الماجستير والدكتوراه.

من جهته، أوضح الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، أنه يؤدي الامتحانات الطلاب من الفرقة الاولي بكلية الآداب بأقسام الاجتماع والفلسفة واللغة العربية، والفرقة الأولى من كليتى الألسن والحقوق، وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمستوى التعاون الجيد والتفاهم من قبل إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور حسان النعماني وحرصه الدائم علي دعمه لهم، وإزالة كافة الصعوبات التي قد يواجهونها خلال العملية التعليمية، وأثناء أدائهم للإختبارات.

إنقاذ شاب اخترق رقبته جسم معدني

في سياق آخر، نجح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفي سوهاج الجامعي القديم، في إنقاذ شاب في مقتبل العمر، يدعي "م. م" 23 سنة، عامل معماري، اخترق رقبته جسم معدني "سيخ حديدي" طوله 50 سنتيمتر وخرج من الجهة الأخري، عقب سقوطه من مكان مرتفع.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفي الجامعي من الوحدات المتميزة في صعيد مصر، ومن الوحدات  المهمة التي تستقبل بصفة يومية حالات بالغة الخطورة، مشيدًا بدور الفريق الطبي في إنقاذ الأرواح والتخفيف عن آلام المرضي والمصابين في كافة أرجاء صعيد مصر، مضيفًا أن الحالة تماثلت للشفاء التام وتم خروجه من المستشفي بحالة صحية جيدة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فتحي النحاس، مدير عام المستشفيات الجامعية، إن قسم استقبال الجراحة العامة استقبل المصاب "م.م" وفي رقبته جسم معدني "سيخ حديد" طوله 50 سنتيمترًا تقريبًا، مخترقًا الرقبة دخولًا وخروجًا، فتم تشكيل الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة ودخوله العمليات بشكل عاجل.

ومن جانبه قال الدكتور كمال الشرقاوي، رئيس القسم، إنه تم التعامل سريعًا مع المصاب، حيث أجريت له كافة الإسعافات الأولية والإشعات اللازمة قبل دخوله غرفة العمليات، موضحًا أنه تم استخراج الجسم المعدني من الرقبة والتعامل مع  النزيف وأنسجة الرقبة المتأثرة وخروج المصاب من العمليات بصحة جيدة.

وقال الدكتور أحمد جابر، رئيس الوحدة، إنه عقب معاينة الحالة تقرر علي الفور تشكيل فريق العمل الذي ضم كلًا من الدكتور أحمد جابر، رئيس الوحدة، الدكتور إسلام عامر، أستاذ مساعد جراحة الوجه والفكين، الدكتور محمود صبحي، مدرس مساعد الوجه والفكين، الدكتور محمود فهمي، معيد بالقسم، أحمد عامر، نائب القسم.

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