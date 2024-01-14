رئيس جامعة سوهاج يعلن تجهيز غرفة عمليات كبرى لجراحات مصابي الحوادث

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، البدء في تجهيز وتشطيب غرفة عمليات كبرى لإجراء الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة والمعقدة، بمقر وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي القديم، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الحوادث والإصابات في محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، الدكتور ياسر عثمان أستاذ جراحة العظام ومدير الوحدة، الدكتور فوزي عباس رئيس قسم التخدير وعمرو هاشم مدير إدارة الموازنة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح "النعماني" أن الوحدة تختص بالجراحات المجهرية المتعلقة بإعادة زرع الأطراف وإعادة ترميمها بعد استئصال أورام العظام والأنسجة الرخوة، وإصلاح الأعصاب الطرفية وعلاج إصابات الضفيرة العضدية، مضيفًا أن هذه الوحدة تعتمد على العمليات الدقيقة الخاصة بالعظام من نقل الأنسجة الحية وجراحات تجميلية بإستخدام أحدث التقنيات، وإعادة زرع الأعضاء المبتورة واستئصال الأورام، مضيفًا ان الوحدة تعد من الوحدات المتميزة التي تتعامل مع مرضى الإصابات التى ينتج عنها قطع فى الأوردة أو الشرايين أو الأعصاب أو الأوتار.

وأشار الدكتور ياسر عثمان، إلى أن الإجتماع تضمن مناقشة عدة موضوعات واتخاذ بعض القرارات ومنها تنظيم دورات تدريبية لشباب الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة والتأمين الصحي للتدريب على جراحات اليد الدقيقة، إلى جانب إعادة تجهيز قاعة التدريب السيمينار الخاصة بالوحدة بأحدث أجهزة التدريب والتواصل بينها وبين غرف العمليات.

فيما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وفي إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والإبتكار تم تخصيص ٢٠٠ فدان لجامعة سوهاج بمحافظة الوادي الجديد شمال مدينة الخارجة، لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها.

وأوضح "النعماني" أن الهدف من تخصيص هذه الأراضي هو زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لتحقيق الإكتفاء الذاتي منها، وذلك باستخدام أحدث نُظم الري الحديث والطاقة الشمسية، وخدمة البحث العلمي في مجال استنباط محاصيل جديدة، وتقليل الاحتياج إلى المياه، الي جانب تشجيع خريجي كليات الزراعة للمُشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة.

وفي هذا الصدد، تفقد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأرض التي تم تخصيصها للجامعة، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد نيابة عن رئيس الجامعة، موضحًا أن هذه المساحة والتي تبلغ ٢٠٠ فدان سوف يتم استخدامها لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي بكليات الزراعة والطب البيطري، مقدمًا شكره للواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وللدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والذي كان في استقبال وفود الجامعات المختلفة.