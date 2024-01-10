الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس جامعة سوهاج يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 - 2025

اجتماع محافظ سوهاج
اجتماع محافظ سوهاج

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتور محمد المغربي رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والبشرية بوزارة التخطيط، وذلك لبحث ومناقشة الخطة الاستثمارية للجامعة والمشروعات للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك بحضور اشرف القاضي أمين عام الجامعة واحمد محمود مدير إدارة التخطيط، وذلك بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

وفي بداية الاجتماع، وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط علي ماتبذله من جهود من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للدولة واستدامته من خلال التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة، مؤكدا علي أن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأضاف النعماني، أنه خلال الاجتماع تم بحث ومناقشة الخطة الاستثمارية  للجامعة للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، لاستكمال متطلبات المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وتنفيذ مزيدًا من الإنجازات التي تخدم العملية التعليمية بالجامعة وتسعى للعمل عليها.

كما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الجامعي القديم يستقبل ٦٠ جلسة يوميًا، وإعفاء الجهاز الإداري أول ستة جلسات من رسوم الجلسه، وذلك في إطار حرص الجامعة المستمر على الاهتمام بصحة العاملين بها وتقديم خدمات طبية لائقة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن القسم مفتوح لإستقبال الجلسات من الخارج لمن يعانون من أمراض الخشونة، والتهاب المفاصل، والإنزلاق الغضروفي، وجلسات من الداخل للمرضي المحجوزين بالمستشفي علي ذمة أمراض الجلطات بأنواعها، مضيفًا أن القسم مزود بعدد كبير من الأجهزة اللازمة للتأهيل الطبيعي منها جهاز التيار الكهربائي طرفين و٤ أطراف، وجهاز السونار، والأشعة تحت الحمراء، جهاز الليزر، والشد، المخدات، والشمع.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رشدي مسئول السونار بوحدة العلاج الطبيعي، إن القسم يعمل طوال الأسبوع عدا أيام العطلات الرسمية، ويستقبل في اليوم الواحد ٣٠ حالة بواقع ٦٠ جلسة يوميًا، بأجر رمزي،  مضيفا أنه تم تخصيص أيام الاثنين والأربعاء للرجال، بينما تم تخصيص أيام الأحد والثلاثاء والخميس للسيدات، لافتًا إلى أن المريض بحتاج إلى ٦ جلسات مدة الجلسة ٣٠ دقيقة ويكرر في حالة عدم التحسن الملموس.

حسان النعماني جامعة سوهاج رئيس قطاع التنمية التخطيط للاستثمارات العامة

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