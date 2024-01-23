الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"السبكى" في زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على التشغيل الرسمي للمنظومة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، وذلك للاطمئنان على التشغيل الرسمي للمنظومة في المحافظة، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين بالمحافظة.

وفي مستهل زيارته الميدانية، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار متابعة آخر مستجدات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، وكذلك مناقشة الاستعدادات والتحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء 7 مارس المقبل.

الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه ننفذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء سيناء، ومواكبتها أحدث التطورات والمعايير العالمية، مشيرًا إلى تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء بجودة عالمية حتى الآن، تشمل أكثر من 250 ألف خدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة، وأكثر من 750 ألف خدمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف فحص طبي شامل، و7000 عمليات وجراحات متنوعة ومتقدمة.

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وأضاف السبكي، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء على 31 منشآة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة، منهم مجمع الفيروز الطبي، ومستشفى الطور الميداني، بالإضافة إلى 6 مستشفيات "شرم الشيخ الدولي، رأس سدر، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، كما تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة، لافتًا إلى الإنتهاء من الاعتماد الكامل أو المبدئي لـ 90% من المنشآت الصحية والمنقول تبعيتها لهيئة الرعاية في جنوب سيناء والبالغ عددها 27 منشآة صحية حتى الآن وذلك وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

الميكنة والتحول الرقمي

ونوه السبكي، إلى أنه تم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات وتطبيق منظومة HIS في 17 مركز ووحدة طب أسرة تابع لهيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء، بالإضافة إلى 4 عيادات خارجية في المستشفيات مع قسم داخلي و4 أقسام للطوارئ، فضلًا عن تفعيل منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة LIS في 20 معمل، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS/RIS في 8 أقسام.

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وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء حتى الآن، بنسبة أكثر من 80% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المحافظة، كما لفت إلى أن فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل في المحافظة تخطت الـ 3،2 مليار جنيه شملت تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة، فضلًا عن تكلفة تطوير البنية المعلوماتية والميكنة والتحول الرقمي للخدمات للمنشآت الصحية في المحافظة.

وتابع السبكي: أنه نستهدف تحول جنوب سيناء لمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية تحت مظلة مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، مؤكدًا أن السياحة العلاجية هدف استراتيجي لهيئة الرعاية.الصحية لتعظيم موارد الهيئة وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير منظومة الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء جنوب سيناء، وتنشيط حركة السياحة العلاجية على أرض المحافظة، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة كبرى في نوعية وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، كما يعد حماية وتغطية مالية للمنتفعين بالخدمات من أبناء المحافظة.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل جنوب سيناء التشغيل الرسمي رعاية صحية القيادة السياسية

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