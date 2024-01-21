"هيئة الرعاية الصحية" تعلن اعتماد 6 وحدات طب أسرة بأسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن اعتماد 6 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة في أسوان، ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

المنشآت الصحية التي تم اعتمادها

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المنشآت الصحية المعتمدة هم وحدات طب أسرة "الشيخ مصطفى، الدقاديق، أبوسمبل، العوضلاب، جعفر الصادق، النزل"، لافتة إلى حصولهم على درجة الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفائتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

نجاح اعتماد 14 منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان

ولفت “السبكي”، إلى نجاح اعتماد 14 منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان حتى الآن، منهم مركزين طب أسرة بالإضافة إلى 12 وحدة طب أسرة حاصلة على الاعتماد المبدئي حتى الآن.

وثمَّن الدكتور السبكي، كافة الجهود المبذولة لفرق العمل لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

الخدمات الطبية المقدمة

وأشار الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة أسوان، أن تلك الوحدات التي تم اعتمادها مؤخرًا قدمت ما يقرب من 29 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من ابناء أسوان حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، ولفت الدكتور إيهاب حنغي، إلى أن تلك الوحدات تقدم خدمات الرعاية الصحية إلى أكثر من 56 ألف مواطن من أبناء محافظة أسوان.

الوحدات

الوحدات