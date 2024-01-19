الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل وجرار زراعي بأسوان

تصادم تروسيكل
تصادم تروسيكل

وقع حادث تصادم تروسيكل بجرار زراعى، مساء اليوم الجمعة، بمدينة البصيلية التابعة لمركز  إدفو شمال محافظة أسوان، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين. 

وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 

وقوع حادث تصادم تروسيكل وجرار زراعى 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل بجرار زراعى، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين. 

وتم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل  المتوفيين إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي، ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية لرفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق وتبين وقوع حادث تصادم تروسيكل بجرار زراعى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

وكانت شهدت منطقة سبيل الكاب بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء أمس، إطلاق نارى كثيف إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تفاصيل الواقعة 

ترجع التفاصيل إلى تلقي الأجهزة المعنية فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، مما أسفر عن وقوع مصابين، بطلق نارى أحدهم إصابته بسيطة ورفض الانتقال إلى المستشفى وتم نقل الآخر إلى المستشفى، لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان  الحادث لمعرفة  السبب ما وراء إصابة الشخصين وعمل التحريات الأولية، وتبين نشوب مشاجرة بين شخصين أسفرت عن إصابتهم بطلق نارى.

وتم السيطرة الأمنية على المنطقة وإعادة الهدوء، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. 

حادث تصادم مصرع شخصين إسعاف الجهات الامنية مدينة البصيلية إدفو

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