الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروع ممشى أهل مصر

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، والذي يشهد اللمسات النهائية للانتهاء من المستوى الأول، فيما يتم العمل بالمستويين الثاني والثالث، والذي يضم 56 محلًا وكافيتريا وبازارًا ومطعمًا سياحيًا على أعلى مستوى مدعمة بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل وتكثيف الجهود حتى ينتهى العمل بهذا المشروع الحيوي، الذي سيسهم في اكتمال البانوراما الجمالية والحضارية التي شهدتها واجهة المدينة. 

وكلَّف محافظ أسوان بإنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء، وكذا توفير كل متطلبات ذوي الهمم في الحركة طبقًا للكود المصري، بالإضافة إلى استكمال الأعمال بالممشى الزجاجي الذي يقع في المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطني المحافظة للاستمتاع بالنيل.

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محافظ أسوان الأعمال الجارية كورنيش النيل ممشي أهل مصر اللمسات النهائية

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